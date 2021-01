Ogbonna: "Pirlo se la sta cavando, ma ha bisogno di tempo. Torino ultimo? Una fitta al cuore"

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, intervistato da La Stampa ha parlato anche di Andrea Pirlo, suo compagno di squadra ai tempi della Juventus, oggi alla guida dei bianconeri: "Come prima esperienza se l'è scelta tosta. Guardi, era già allenatore, ha sempre intuito l'evoluzione del gioco prima degli altri e trovato soluzioni. Peccato che non sia lui che deve tradurle e certe invenzioni vanno bene solo per i suoi piedi. Se la sta cavando, avrà bisogno di tempo, il punto è capire se lo avrà. Lo aiuta avere il più forte giocatore al mondo.

Ronaldo lo è?

"Nel suo ruolo sì, pure se è in fase calante. Compararlo a Messi è ridicolo, fanno due mestieri diversi".

Il Toro, la squadra in cui è cresciuto, è ultimo in classifica.

"Una fitta al cuore. È grazie al Toro se sono arrivato fino a qui, pagano questo anno assurdo in cui iniziare male è quasi una condanna. Siamo sempre in campo, recuperare è difficile".