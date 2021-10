Oggi gli accertamenti per De Ligt. Ma dalla Juventus trapela ottimismo sul problema all'adduttore

Nella giornata di oggi, spiega il Corriere dello Sport, Matthijs De Ligt si sottoporrà ad accertamenti medici per capire meglio l’entità del problema all’adduttore. Lo stop lo aveva comunicato proprio Allegri in conferenza stampa, spiegando come l’olandese abbia sentito dolore e sia stato immediatamente fermato. Da casa Juventus trapela ottimismo, con la speranza di averlo disponibile per la sfida Champions contro lo Zenit, ma molto dipenderà dagli esami di queste ore.