Oggi l'incontro Allegri-Juventus: rinnovo Chiellini una formalità, restano Szczesny e Bonucci

La Gazzetta dello Sport, parlando dell'incontro odierno di casa Juventus con Massimiliano Allegri, fa il punto sulla difesa bianconera che verrà. Partendo dalla situazione di Giorgio Chiellini: il capitano nelle scorse settimane sembrava ad un passo dall'addio, ma col ritorno di Allegri in panchina la situazione è cambiata e ora il prolungamento di un anno sembra solo una formalità. Poi, alla fine della prossima stagione, si apriranno le porte del comparto dirigenziale. Con Leonardo Bonucci ci sono stati degli screzi in passato, ma il tecnico ed il difensore si sono già parlati e il futuro sarà ancora insieme. Questione portiere: Allegri considera Szczesny affidabile, per questo l'idea Donnarumma ha perso consistenza, con la Juventus che preferirebbe investire i soldi teoricamente destinati al suo ingaggio per rinforzare altri reparti.