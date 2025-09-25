Oggi Torino-Pisa, i convocati di Baroni: oltre a Savva e Schuurs, out anche Ilic e Maripan

Marco Baroni ha deciso di convocare 23 calciatori per Torino-Pisa, gara in programma oggi alle 21 e valevole per i 16esimi di Coppa Italia. Oltre agli indisponibili Zanos Savva e Perr Schuurs, il tecnico non avrà a disposizione neanche Ivan Ilic e Guillermo Maripan, che non prenderanno parte alla gara. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Nkounkou, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

Gli ultras del Torino nel frattempo proseguono la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo e oggi diserteranno per 45 minuti lo stadio: "Il Torino siamo noi. L'acufene è tornato. Cairo vattene". Ormai il rapporto del patron granata con i sostenitori è ai minimi storici, ma lui ha più volte ribadito che è disponibile a vendere la società solo a chi gli porterà un'offerta congrua, che finora non è arrivata. A poco sono serviti dunque i numerosi cori al suo indirizzo e anche le manifestazioni di dissenso da parte del tifo più caldo del Torino, che non sono mancate in questi anni, soprattutto dovute al rendimento della squadra e all'operato sul mercato della società, che ha, secondo i tifosi, venduto i pezzi pregiati alle big, senza rimpiazzarli adeguatamente.