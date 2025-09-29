Damascelli sul Milan: "Leao indisponente, Modric è il Riccardo Muti del campionato"

Il giornalista Tony Damascelli ha commentato la 5^ giornata di Serie A su Il Giornale, spiegando così il suo punto di vista sul campionato: "Milan-Roma-Napoli, il trio pianta la bandiera in testa, [...]. L'americano Pulisic ribadisce di essere la grande carta vincente, in attesa di Leao (indisponente il suo ingresso) e soprattutto con la presenza di Saelemaekers, una zanzara tigre che molesta chiunque provi a isolarlo.

La sconfitta del Napoli ha l'alibi delle assenze ma Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri, il cambio inspiegabile di De Bruyne ha visto la reazione furente del belga contro l'allenatore; il Milan cresce, Modric è il Riccardo Muti del campionato, saggezza e piacere alla vista, gli orchestrali ricevono spartito perfetto. I gol di Pio Esposito e di Camarda sono la meglio gioventù del nostro football, però entrambi sono riserve di stranieri non sempre più validi, [...]

Nonostante Rocchi, e la sua propaganda, gli arbitri continuano a gestire a piacere ogni partita, il VAR interviene a fasi alterne, basta chiedere notizie ai pisani fermati contro la Fiorentina, la storia dunque non cambia di una virgola, il teatro arbitrale seguita la sua recita esclusiva in ogni parte d'Europa, inutile reclamare fino a quando il regolamento non verrà scritto da ex calciatori o ex allenatori la commedia non cambierà [...]".