TMW Inter in campo alla vigilia del match con lo Slavia Praga: il gruppo è al completo. Le immagini

Inter in campo per l’allenamento ad Appiano Gentile alla vigilia del match contro lo Slavia Praga, valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Gruppo al completo, agli ordini di mister Cristian Chivu. In calce le immagini della seduta realizzate dall'inviato di TMW.

Turnover ma non troppo. Ecco come può schierarsi l’Inter di Chivu

Domani sera alle 21.00 l’Inter ospita lo Slavia Praga e potrebbe farlo con qualche cambio rispetto all’undici titolare che si è visto contro il Cagliari. In porta dovrebbe ritornare Yann Sommer, attenzione anche in difesa con il possibile rientro di Acerbi. Davanti ancora Lautaro Martinez, da capire però se ci sarà Thuram oppure se, dopo la rete segnata contro i rossoblu, scenderà in campo nuovamente da titolare Pio Esposito. Sulla destra scalpita Dumfries ma con Cristian Chivu le sorprese nell’undici sono dietro l’angolo.

Difesa a quattro ed esordio europeo incerto. Alla scoperta dello Slavia Praga

Lo Slavia Praga non è una corazzata europea ma Chivu non vuole cali di tensione. La squadra della Repubblica Ceca è seconda in campionato e nella prima partita di Champions League ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bodo Gimt. Un avvio un po’ balbettante contro una squadra che comunque si è sempre fatta rispettare nel contesto europeo. Ne sanno qualcosa sia la Roma che la Lazio. Lo Slavia dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 e arriva al Meazza con il vento in poppa. Non ha mai perso in queste prime undici partite stagionali collezionando 7 vittorie e quattro pareggi.