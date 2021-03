Olanda, De Boer su De Vrij: "Situazione fastidiosa per lui. Se guarirà dal Covid potrà raggiungerci"

vedi letture

Frank de Boer, commissario tecnico della Nazionale dei Paesi Bassi, ha parlato in conferenza stampa commentando l'assenza di De Vrij, risultato positivo al Covid-19: "Questa situazione è chiaramente fastidiosa per lui, per questo motivo non possiamo convocarlo. Dobbiamo vedere come si sviluppa e se Stefan potrà unirsi in seguito. Dovremo aspettare e vedere. Con Jeremiah St Juste, che può giocare terzino destro e centro destro, ho un buon sostituto. È fantastico per lui che possa fare il suo debutto nella Nazionale".