Olympique Marsiglia, il ds Longoria presenta Lirola: "Ha detto subito sì, grazie Fiorentina"

Il ds dell'Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha presentato così il nuovo acquisto Pol Lirola in conferenza stampa: "Volevamo Pol in breve tempo. Lo ringrazio perché ha detto di sì fin dall'inizio, così come ringrazio la Fiorentina che ha rispettato le trattative. Cercavamo un esterno offensivo e Lirola, pur essendo giovane, è un calciatore con già tanta esperienza. Avrà un grande futuro", le dichiarazioni del dirigente spagnolo sul laterale appena arrivato in prestito con diritto di riscatto dai viola.