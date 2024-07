Ufficiale Ora è anche ufficiale, Topalovic è un nuovo giocatore dell'Inter. Contratto depositato

Era già tutto noto, adesso è anche ufficiale: Luka Topalovic (18 anni) è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter. Depositato il contratto del centrocampista offensivo sloveno classe 2006 in Lega Serie A, arriva a titolo definitivo dal Domzale.

Per averlo i nerazzurri hanno versato quasi un milione di euro (circa 800mila euro) nelle casse della società della massima serie della Slovenia, ai quali va aggiunta anche una percentuale sulla futura rivendita. Talento molto precoce (ha debuttato a 16 anni nel campionato di prima divisione del suo paese), arriva in nerazzurro anche su suggerimento di Edin Dzeko, molto amico del suo procuratore e il quale si sarebbe speso in prima persona per consigliare a Topalovic di accettare la destinazione Inter.

Inizialmente Topalovic dovrebbe essere aggregato alla formazione Primavera, che ha di recente annunciato il nome del nuovo allenatore: al posto di Chivu è stato nominato Andrea Zanchetta. In questa stagione ha vestito per la prima volta davvero i gradi del titolare, mettendo assieme 2 gol e 4 assist in 37 apparizioni con il Domzale tra campionato e turni di qualificazione alla Conference League.