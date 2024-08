Origi e Ballo-Toure alla porta: entrambi sono destinati a lasciare il Milan entro fine mercato

Il Milan continua a lavorare in questo calciomercato per sfoltire la rosa di Paulo Fonseca da quegli esuberi che nel corso della stagione sarebbero potuti tornare poco utili. Fra questi rientrerebbe anche Tommaso Pobega, per il quale si sarebbe fatto avanti il Bologna nelle scorse ore.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, su richiesta di Vincenzo Italiano, che ha già lavorato con l'italiano ai tempi dello Spezia, la società felsinea avrebbe sondato il terreno con l'agente del ragazzo che ancora non ha parlato con il Milan. L'impressione, comunque, è che la società rossonera non si opporrebbe più di tanto all'uscita di Pobega, a patto che però il Bologna dia più garanzie rispetto all'operazione Saelemaekers, che per via del diritto di riscatto è stato alla fine rispedito a Milano.

Inoltre, la situazione da separati in casa che stanno vivendo Fode Ballo-Touré e Divock Origi è prossima a volgere al termine. Sempre secondo Tuttosport, entrambi sono destinati a lasciare il Milan entro la fine di questo calciomercato, anche perché in rossonero non hanno praticamente futuro. Dal canto suo, la società rossonera ha fatto i suoi passi verso le esigenze dei due calciatori, rinunciando essenzialmente ai soldi dei loro cartellini pur di lasciarli partire, ma c'è bisogno che facciano lo stesso anche loro, perché ad esempio Ballo-Touré, ha fatto saltare il suo ritorno in Ligue 1, al St.Etienne, per questioni di contratto.