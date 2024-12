Osimhen alla Juventus è impossibile: il motivo. Hancko e Zirkzee i primi obiettivi

vedi letture

Victor Osimhen non può trasferirsi alla Juventus a gennaio col pagamento della clausola. Come ricorda 'Rai Sport', nell'attuale contratto del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray è presente una clausola da 75 milioni di euro, ma questa non è valida per i club italiani. Solo società che non militano nel nostro campionato possono quindi arrivare al calciatore classe '98 pagando la cifra pattuita in occasione dell'ultimo accordo tra le parti.

La Juventus a gennaio acquisterà almeno un difensore e il primo obiettivo è David Hancko del Feyenoord. In attacco, il sogno è sempre Joshua Zirkzee, centravanti che Thiago Motta ha allenato a Bologna e ora veste la maglia del Manchester United.

Sul futuro di Victor Osimhen, nelle ultime ore il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna s'è espresso così: "A noi non ci ha chiamato nessuno, Victor è un giocatore di proprietà del Napoli che gioca nel Galatasaray. Ne stiamo parlando anche fin troppo. In questo momento non c'è assolutamente niente. Siamo concentrati sul campo, in estate abbiamo fatto tante operazioni. Se ci sarà bisogno di fare delle cose saremo pronti, come lo siamo sempre stati. Ma in questo momento non stiamo ragionando su queste cose".