Osimhen-Galatasaray, è il momento di visite e firma: l'attaccante del Napoli è volato a Istanbul

Victor Osimhen lascia - stavolta definitivamente - il Napoli ed è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano è partito alla volta della Turchia stanotte, dopo che i due club hanno perfezionato gli ultimi dettagli burocratici. Un ritorno in Super Lig per Osimhen, che aveva già vestito i colori giallorossi la scorsa stagione in prestito.

Il Galatasaray ha investito con decisione sul centravanti, chiudendo un’operazione complessiva da 75 milioni di euro. La formula prevede un pagamento in due tranche: 40 milioni subito, altri 35 entro dodici mesi. A ciò si aggiunge un 10% sulla futura rivendita del giocatore, bonus che potrebbe garantire ulteriori introiti al club azzurro.

Come testimoniato da un video pubblicato dal centravanti nigeriano tramite i propri account social, Osimhen è partito nella notte alla volta di Istanbul per firmare il contratto che lo legherà al Galatasaray, non prima però di aver svolto le visite mediche. Il tutto dovrebbe accadere in giornata, poi sarà la volta degli annunci.