Ottavi di Champions, il calendario: Juve col Porto, Real-Atalanta e Lazio-Bayern Monaco

Lo scorso 14 dicembre sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League: le palline estratte da Stéphane Chapuisat, ex attaccante svizzero, e Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, hanno portato a incroci molto interessanti per le squadre italiane. Dopo aver vinto il gruppo G davanti al Barcellona, la Juventus di Pirlo se la vedrà contro il Porto, mentre l'Atalanta se la vedrà con il Real Madrid al suo secondo ottavo in assoluto. Sorteggio durissimo anche per la Lazio, che dovrà vedersela con i campioni in carica del Bayern Monaco. Subito dopo, la UEFA ha stilato il calendario con le date degli ottavi di finale:

LE GARE SORTEGGIATE:

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Red Bull Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint-Germain

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Gare d'andata

16 febbraio

Red Bull Lipsia-Liverpool

Barcellona-Paris Saint-Germain

17 febbraio

Porto-Juventus

Siviglia-Borussia Dortmund

23 febbraio

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

24 febbraio

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Atalanta-Real Madrid

Gare di ritorno

9 marzo

Juventus-Porto

Borussia Dortmund-Siviglia

10 marzo

Liverpool-Red Bull Lipsia

Paris Saint-Germain-Barcellona

16 marzo

Manchester City-Borussia Mönchengladbach

Real Madrid-Atalanta