"Out per un fastidio", ma Dybala è sorpreso dall'esclusione di Juric e chiede spiegazioni

Contro il Bologna Paulo Dybala non ci sarà. La Joya, uno dei pochi che in casa Roma non sta facendo male in questo disastroso avvio di stagione, è stato escluso dai convocati per la sfida di domani. Ivan Juric, in conferenza stampa, l'aveva preannunciato: "Dybala non ci sarà perché ha sentito un fastidio". Dichiarazioni che, come si apprende da Gazzetta.it, avrebbe colto di sorpresa l'ex Juventus e Palermo.

Secondo il calciatore e lo staff, l'argentino era pronto a giocare sia domani che addirittura giovedì in Belgio e attendeva per oggi l'esito di un provino da svolgere in allenamento, dopo una risonanza effettuata ieri che aveva dato esito negativo. Dybala, stando a quanto si legge ancora sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport, attende ora una spiegazione dal club.

Sul momento delicato della formazione giallorossa si è soffermato anche lo stesso Juric: "Non sono riuscito a trovare la strada per uscire dall'emergenza? Non è severo se dice questo. Per me non è severo e penso che a tratti c'è della positività ma dopo un po' diventa una cosa che anche a me non piace. Fino ad oggi sono d'accordo con te".