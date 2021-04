Pagliuca: "Buffon, senza rinnovo smetterei. Donnarumma? Pensi meno ai soldi e sarà al top"

Gianluca Pagliuca, dopo le parole d'accusa di ieri sullo Scudetto '97/'98, nella sua intervista a Libero di quest'oggi ha parlato della situazione portieri in casa Juve, Milan e Inter partendo da Gigi Buffon: "Fossi in lui, se la Juve non dovesse offrirgli il rinnovo, smetterei. Non andrei in Portogallo o campionati di secondo piano all'estero, Gigi non ha bisogno di andare a fare un anno tanto per. La carriera fantastica che ha fatto parla per lui".

Donnarumma può diventare il migliore al mondo tra i pali?

"Ha qualità pazzesche. È già tra i più forti, ma non è ancora il numero uno. Per diventarlo deve cercare di pensare meno ai soldi dell'ingaggio e solo a migliorarsi".

Musso per il dopo Handanovic all'Inter?

"Musso sta facendo un campionato importante e merita una big, ma prima di lasciare andar via Samir ci penserei mille volte. Anche quest'anno le sue parate sono valse molti punti".