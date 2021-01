Palacio non punge e il Bologna pareggia: 0-0 al Franchi. Il rammarico di Soriano

0-0 al Franchi contro la Fiorentina nella prima partita del 2021 del Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha avuto l'occasione più grande della partita nel primo tempo con Palacio che si è fatto pero ipnotizzare da Dragowski. Non bene l'argentino, così come tutto l'attacco dei rossoblù, ad eccezione di Soriano che nel post gara ha espresso il suo rammarico per i punti che ha attualmente la sua squadra in classifica. "Meritavamo di averne qualcuno in più", il pensiero del centrocampista dei felsinei, che ha provato a scatenare i suoi a Firenze.

Nel post gara sono arrivate poi anche le parole di Mihajlovic che non ha niente da rimproverare alla sua squadra per quanto fatto contro la Fiorentina. Nota positiva quella di non aver subito gol, visto che in questo campionato soltanto una volta il Bologna era riuscito a tenere la porta inviolata.