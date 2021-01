Bologna, Mihajlovic: "Fiorentina squadra forte, non posso dire nulla ai miei ragazzi"

Dopo il pareggio sul campo della Fiorentina, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky: "Abbiamo fatto diversi gol da fuori area in passato, oggi non lo abbiamo fatto. Abbiamo cercato di entrare con il pallone in porta. Serve più cattiveria, ma a parte questo non posso dire nulla ai ragazzi perché abbiamo fatto una grande partita, perché la Fiorentina è davvero forte".