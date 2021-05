Panchina Fiorentina: suggestioni estere per Commisso, c'è anche il nome di Rudi Garcia

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il nuovo tecnico della Fiorentina. Fra le opportunità per la guida dei viola ci sarebbe anche quella legata a Rudi Garcia. L'ex Roma è in scadenza con il Lione e in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe anche lasciare i rossoblu. Decisamente più in salita invece la pista che porta a Unai Emery, in lotta per la vittoria dell’Europa League con il suo Villarreal.