Paradosso Rabiot: tra i più utilizzati dalla Juventus ma è un flop. E va verso l'addio

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport parla a lungo di Adrien Rabiot: il francese vorrebbe essere un pilastro della Juventus del futuro ma sta deludendo. Per questo la società può cederlo: è tra i più utilizzati ma non è un intoccabile. Piace all'Everton e non soltanto in Premier League ma c'è una problematica sul suo addio: lo stipendio da 7 netti più bonus, contrappasso per l'acquisizione a parametro zero, frena gli appetiti delle pretendenti. Anche perché è da sommare ai 20 milioni di euro richiesti dalla Juve per cederlo.