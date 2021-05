Paratici lascia la Juventus. Un motivo in più per credere al ritorno di Allegri a Torino

Un motivo in più per credere al ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Con l’addio di Fabio Paratici, ufficiale da oggi, i bianconeri salutano il direttore sportivo, artefice di una vera e propria era vincente. Diciannove trofei in undici anni. Ma anche uno dei principali sponsor per la rivoluzione “giochista” varata due anni fa con l’addio all’allenatore livornese, per la verità insieme al vicepresidente Pavel Nedved, che dovrebbe rimanere in società, ma con un ruolo più defilato rispetto alla squadra. Via Allegri, dentro prima Sarri e poi Pirlo (su cui è stata comunque fondamentale la volontà del presidente Agnelli): i risultati, soprattutto in Champions League, non hanno premiato la svolta voluta da Madama. Che oggi, corte del Real Madrid permettendo, potrebbe tornare indietro e puntare nuovamente su Max. Senza Paratici.