Paratici: "Tottenham su Skriniar e Brozovic? Voci infondate, nessun sondaggio"

Intercettato in zona mista al Festival dello Sport di Trento, il ds del Tottenham Fabio Paratici ha commentato così le voci relative al presunto interesse degli Spurs per i nerazzurri Milan Skriniar e Marcelo Brozovic: “Le voci sull’interesse per Skriniar sono infondate. Brozovic? Non c’è stato nemmeno un sondaggio, è un giocatore dell’Inter e non è d’attualità per noi".