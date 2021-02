Pareggio della Fiorentina al 37': Vlahovic firma l'1-1 in casa della Sampdoria

Pareggia quasi subito la Fiorentina, che arriva al gol dell'1-1 in casa della Sampdoria, grazie all'ottavo gol segnato in campionato da Vlahovic. L'attaccante serbo ha approfittato di una punizione ben calciata da Pulgar, avventandosi di testa sulla respinta aerea di Audero in bello stile. La Goal Line Technology conferma la rete, che è passata anche sotto l'occhio del VAR per l'azione convulsa. Ma tutto regolare: Samp-Fiorentina è 1-1 al 37'.