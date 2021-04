"Pari giusto, il Chelsea può anche giocare meglio". Rivedi Kante dopo la prova in Champions

vedi letture

N'Golo Kantè, centrocampista del Chelsea, è intervenuto al termine dell'1-1 ottenuto in casa del Real Madrid nella semifinale d'andata di Champions League: “Siamo contenti, abbiamo giocato contro una grandissima squadra. Il risultato è positivo, non abbiamo concesso molto. Cercheremo di giocare meglio in casa per trovare la qualificazione”.

Rivedi il video con le parole di Kanté!