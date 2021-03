Parma, Carli: "Dobbiamo imparare dagli errori e giocare con coraggio"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo crociato Marcello Carli ha così parlato prima del match con la Roma: "Dobbiamo pensare a dare il massimo e a giocare con coraggio. Secondo me abbiamo la classifica che meritiamo, ma a livello di potenzialità abbiamo un valore completamente diverso. Non c'entra il discorso giovani o vecchi, sicuramente un po' di preoccupazione c'è. Ma noi dobbiamo pensare solo a fare una gara al massimo delle nostre possibilità, dobbiamo imparare dagli errori. L'obiettivo salvezza si ottiene solo se si dà il massimo, sia in partita che in allenamento. Coi discorsi non si va avanti".