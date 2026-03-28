Focus TMW Parma, come vanno i prestiti in Serie B: Begic rinato. Amoran, solo sette presenze

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Parma.

Tjas Begic (attaccante, Sampdoria) - Nella prima parte di stagione era chiaro che non s'incastrasse con i piani tattici di Cuesta. Spostato di categoria e in un ruolo più confacente alle sue qualità (non certo l'esterno a tutta fascia) lo sloveno si è acceso. Tre gol e un assist in tredici apparizioni in blucerchiato ne danno prova.

Anthony Partipilo (ala, Bari) - Undici presenze con la casacca dei Galletti. Tutte nella prima parte di stagione. Poi con la rivoluzione messa in atto dal club nel corso della finestra invernale di calciomercato è scomparso. L'ultima apparizione? Il 13 dicembre in casa del Sudtirol per 29'.

Peter Amoran (difensore, Cesena) - Sette presenze in 32 giornate di campionato. Senza infortuni a referto. La prima apparizione la fa a metà dicembre e finora non si è visto in campo per più di due match consecutivi. Mai due volte di fila da titolare.