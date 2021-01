Parma, Conti: "Entusiasta per questa nuova avventura, pronto a dare il massimo"

Andrea Conti, nuovo terzino destro del Milan, chiude la paretesi rossonera, anche via social. Per il laterale inizia l'avventura in gialloblù, con D'Aversa che sembra intenzionato a schierarlo titolare già domenica contro la Sampdoria: "Entusiasta per questa nuova avventura, pronto a dare il massimo 💪🏻💛💙 @parmacalcio1913".