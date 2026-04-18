Live TMW Parma, Cuesta: "Grande orgoglio per il risultato ottenuto nonostante le difficoltà"

17.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Carlos Cuesta, allenatore del Parma, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella trentatreesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.26 - Iniziala conferenza.

La salvezza è cosa ormai fatta:

"A livello matematico la salvezza non è raggiunta ma sicuramente siamo orgogliosi perché sappiamo che l'Udinese è squadra forte. Siamo cresciuti nel corso della gara, arrivando alla lunga anche sulla trequarti avversaria bene. Dopo quei 60 minuti abbiamo cominciato ad abbassarci forse un po' troppo. Però al di là di difesa e attacco ciò che contano sono la testa e il cuore. Valenti si è fatto male all'ultimo, Ndiyae non giocava dal Milan e si è fatto trovare subito pronto. All'intervallo abbiamo dovuto cambiare Pellegrino, si è fatto male su un colpo di testa per aiutare la squadra. E' entratp Elphege e ci ha aiutato a vincere facendosi trovare pronto. Dobbiamo continuare ad avere questa qualità, dobbiamo goderci questa vittoria pensando però subito alla gara contro il Pisa. Vogliamo fare una grande prestazione al Tardini".



Vi confermate squadra solida:

"Lavoriamo con organizzazione e con la volontà di dare tutto per la squadra, siamo convinti che sia ciò che ci aiuta a portare il risultato a casa. Alla fine della partita quando sono stati insieme giocatori e tifosi sono quei momenti che mi rendono orgoglioso e che voglio vedere sempre".



L'inserimento di Nicolussi Caviglia vi ha aiutato tanto nel palleggio e la gara di oggi riassume un po' la stagione che state vivendo:

"Sì è vero, ci sono state tante difficoltà però riusciamo comunque a portarci il risultato dalla nostra. Sappiamo che i nostri punti di forza sono la compattezza difensiva, la capacità di ricompattarci, la capacità di legare il gioco andando a progredire non super veloci ma tutti insieme con il palleggio. Hans in questo sicuramente aiuta, abbiamo visto la capacità di trovare la metà campo avversaria anche contro la Lazio e dobbiamo continuare a svilupparla. Vogliamo difendere bene, attaccare bene, saper soffrire".

Sta ricevendo forse anche troppe critiche sul gioco difensivista, non le sembra che si stia sottovalutando il lavoro che state svolgendo per quanto siete giovani?

"Ci sono cose che non si possono controllare e non mi fermo su quello. Ascolto, analizzo, prendo spunti se mi sembra che possano aiutare a migliorare. Per me no, però penso che il lavoro fatto da questi ragazzi vada valorizzato. Questo però comunque non ci basta, ci sono ancora delle partite e dobbiamo avere la mentalità del voglio di più. Per quello lavoreremo e quello dipende da noi, il resto no, dobbiamo migliorare e provare a vincere il più possibile".