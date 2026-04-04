Live TMW Parma, Cuesta: "Prestazione di alto livello. Italia piena di talento, serve pazienza"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.45 - Punto prezioso per il Parma, che pareggia 1-1 all'Olimpico contro la Lazio. Tra pochi minuti il tecnico gialloblu Carlos Cuesta interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.13 - È iniziata la conferenza stampa di Carlos Cuesta.

Come valuta la prestazione di oggi?

"Secondo me è stata una prestazione di alto livello, non era facile dopo due sconfitte pesanti con prestazioni non al nostro livello. La reazione è stata giusta a livello di spirito e di qualità di gioco, sia offensivo che difensivo. Abbiamo avuto la partita sotto controllo nel primo tempo, lo abbiamo perso nel secondo perché perdevamo presto il possesso del pallone e ci siamo abbassati più rispetto al primo tempo. Sicuramente potevamo fare meglio sull'occasione del gol, ma prendiamo il punto per muovere la classifica. Sapevamo di venire in uno stadio dove la Lazio ha fatto benissimo battendo avversari di altissimo livello, c'è rammarico perché abbiamo fatto tante cose per portare a casa la vittoria. Dobbiamo migliorare per arrivare alla partita di domenica a Napoli ed essere nuovamente competitivi".

Che idea si è fatto del calcio italiano in questi mesi?

"Per me il calcio italiano è pieno di talento e lo è l'Italia, lo vedi in tutti gli sport dal tennis alla Formula 1. L'Italia è piena di talento in cucina, nelle automobili. Hai bisogno del contesto giusto per sviluppare il talento, serve la pazienza per sviluppare un processo che possa portare a quei risultati".

Quanto il calcio italiano ha cambiato il suo percorso e la sua idea di calcio?

"Per come capisco io il mio mestiere io non devo fare quello che mi piace, devo fare ciò che aiuta maggiormente la squadra a migliorare e raggiungere i risultati, che è la cosa più importante. Io e il mio staff siamo sempre alla ricerca della maniera migliore per raggiungere il nostro obiettivo".

23.19 - È terminata la conferenza stampa di Carlos Cuesta.