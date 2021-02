Parma, D'Aversa: "Gli aspetti positivi da cui ripartire? Peggio non potevamo fare"

Nel postpartita di Parma-Bologna 0-3 Roberto D’Aversa, tecnico dei Ducali, ha spiegato da quali aspetti deve ripartire la sua squadra per tentare la risalita e uscire dalla zona retrocessione: "Peggio di così non possiamo fare, non possiamo nasconderci, quindi c'è solo da migliorare. Dobbiamo capire cosa c'è da fare per portare a casa un risultato. Dopo la settimana di allenamento era difficile immaginare una prestazione del genere. Spesso ci facciamo gol da soli e questo non ce lo possiamo permettere in un campionato difficile come la Serie A e nella situazione di classifica in cui siamo. L'aspetto positivo è che siamo a tre punti dalla salvezza".