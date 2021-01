Parma, D'Aversa: "Il mercato? Ho dato delle direttive, ma non sempre vengono ascoltate"

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa commenta così a Sky Sport il match perso oggi contro il Napoli: “Credo che si è fatta una buona gara, mettendo in difficoltà una squadra forte come il Napoli che è la squadra che tira più in porta. Li abbiamo limitati sotto questo aspetto, anche s torniamo a casa con una sconfitta per 2-0. Essere soddisfatti dopo una sconfitta non fa parte di questo sport”.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“I motivi per cui sono tornato a Parma sono due, quelli emotivi perché questa è la mia seconda casa, l’altro è tecnico: avevo chiesto delle garanzie sotto l’aspetto del mercato. Chiaro che si era parlato di giocatori pronti, il penultimo posto non è casuale. Il campionato di Serie A è difficile, quindi chiaro che servono giocatori pronti ed è quello di cui si era parlato con la società”.

Zirkzee è in volo.

“L’ufficialità me la state comunicando voi, a me ancora non è stato comunicato nulla. Aspettiamo di vederlo per giudicarlo. La società sa cosa voglio, servono giocatori pronti. Il presente dice che siamo penultimi in classifica e ognuno ragiona a modo suo”.

Scamacca?

“È un giocatore di cui si parla tanto, conosce il campionato italiano ed è affermato. Ma non è quello il discorso. Non vedo l’ora finisca il mercato, da mercoledì traccerò il gruppo. Io ho dato le direttive ma non sempre vengono ascoltate le direttive dell’allenatore”.