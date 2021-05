Parma, D'Aversa: "Oggi tredici indisponibili. Testa alla Sampdoria, poi vedremo per il futuro"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa ha così parlato della sconfitta subita contro il Sassuolo: "Oggi ci siamo presentati con tredici indisponibili e sfido qualunque squadra ad affrontare una squadra che sta in una condizione psicofisica ottimale, che anche contro la Juventus non meritava di perdere, e credo che se si va ad analizzare la partita di oggi tutta questa superiorità, sotto le aspetto delle occasioni non c'è stata, poi il risultato alla fine vede vittoriosi loro, ma con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto fare qualcosa di diverso".



Sul futuro?

"Ho già detto abbastanza. Adesso pensiamo alla partita di domenica con la Sampdoria e poi vedremo".