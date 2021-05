Parma, D'Aversa sul ko col Crotone: "Nel primo tempo una resa, non ce lo possiamo permettere"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino, mister Roberto D'Aversa è tornato così sulla brutta sconfitta della scorsa settimana contro il Crotone: "Ribadisco quanto detto prima di Crotone, quello che voglio è che la squadra vada in campo in maniera dignitosa e con massima responsabilità, con l'amore per i colori che indossiamo. Pretendo questo in tutte le partite. A differenza della sconfitta di Cagliari, che sotto l'aspetto del risultato è stata una mazzata, poco potevo rimproverare per impegno o il fatto di lottare. Il primo tempo col Crotone però è stato una resa e non ce lo possiamo permettere se vogliamo andare in giro a testa alta", le dichiarazioni del tecnico gialloblù in vista del finale di campionato.