Parma, dalla Germania: improbabile il riscatto di Zirkzee che rischia il posto anche al Bayern

0 gol, 0 assist e 4 presenze, di cui nessuna da titolare. È questo l'impietoso score di Joshua Zirkzee con la maglia del Parma. Un rendimento assai deludente sin qui per il giovane talento olandese, arrivato nel mercato di gennaio con grandi aspettative: probabilmente troppe, considerando l'età del ragazzo, il quale, secondo quanto si vocifera in Germania, molto difficilmente sarà riscattato dal club ducale a fine stagione. Si prevede dunque un ritorno al Bayern Monaco per Zirkzee, che però sarebbe ancora una volta chiuso da Choupo-Moting (destinato, peraltro, a rinnovare il contratto coi bavaresi) e Lewandowski. Perciò non è da escludere che il 19enne di Schiedam possa essere ceduto nuovamente in prestito oppure a titolo definitivo, ma stavolta a un prezzo decisamente inferiore rispetto ai 15 milioni pattuiti un paio di mesi fa col Parma.