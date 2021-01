Parma, ecco Man. Carli ha avuto anche l'ok di Mutu: "È fortissimo, vai sul sicuro"

Sarà la cessione più fruttuosa della storia della Liga 1, superando quella di Stanciu che nel 2016 dalla Steaua passò all’Anderlecht per 9,7 milioni: Dennis Man è un nuovo giocatore del Parma, o almeno lo sarà a breve. Oggi il rumeno è sbarcato in città, ha visitato il centro sportivo di Collecchio e si è sottoposto alla visite mediche di rito. C'è però già un retroscena gustoso: lunedì il ds Carli ha chiamato Adrian Mutu, grande ex crociato, per sciogliere gli ultimi dubbi: “È fortissimo, vai sul sicuro”, ha detto chi lo ha allenato nella Nazionale U21.