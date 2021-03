Parma, emergenza totale davanti. Lesione per Cornelius, mentre dietro si ferma Conti

Graziano Pellè ha lavorato con i compagni quest'oggi a Collecchio, ma le buone notizie si fermano qui per il Parma: dopo l'infortunio rimediato nel riscaldamento pre-Spezia, Andreas Cornelius si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di 1 grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Si ferma anche Andrea Conti, a causa di un sovraccarico muscolare da valutare nei prossimi giorni. Terapie per Gervinho e Joshua Zirkzee: per entrambi un rientro in vista dell'Inter sembra fuori discussione.