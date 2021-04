Parma, Gervinho verso la cessione: ha già dato l'ok per il trasferimento al Trabzonspor

Secondo quanto riporta il portale Boot Press, Gervinho avrebbe già dato il proprio consenso per un trasferimento in Turchia, al Trabzonspor. L'attaccante ivoriano, in scadenza nel 2022, aveva attirato le attenzioni anche di club messicani e in Arabia Saudita. Una cessione necessaria per i Ducali che potrebbero dover affrontare il campionato di Serie B, considerando che l'ingaggio da 1,3 milioni di euro del giocatore, non è sicuramente in linea con la politica societaria che verrà cambiata per affrontare la serie cadetta.