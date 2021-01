Parma, il Torino "forza" per Kurtic: oggi incontro a Collecchio, il giocatore vuole partire

Secondo quanto riportato da Sky Jasmin Kurtic resta l'opzione preferita per il centrocampo del Torino. I granata sono pronti ad acquistare il giocatore e prosegue la trattativa Parma: il giocatore, come noto, vuole tornare in granata dove si trovò benissimo con la gestione di Ventura e oggi c'è stato un nuovo incontro a Collecchio per cercare di avere l'ok dal club emiliano. L'alternativa è Lukas Lerager, centrocampista che Nicola ha allenato al Genoa nella passata stagione.