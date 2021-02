Parma, il vicesindaco Bosi rassicura: "Lo stadio si farà anche in caso di Serie B"

vedi letture

"Il progetto stadio va avanti, e andrà avanti anche in caso di retrocessione in Serie B. La società vorrebbe rispettare l’impegno, a prescindere dalla categoria. In fondo i finanziatori sono loro. Il progetto stadio si farà. In questi giorni incontrerò i rappresentanti della società, per valutare il progetto. Non posso pensare che un’opera così importante incontri problematiche nella realizzazione perché si scende di categoria. E’ un asset importante, la società ci crede e chi di dovere ha parlato con grande entusiasmo dell’opera”, parole di Marco Bosi, vicesindaco di Parma con delega all'assessorato per lo Sport, rilasciate in un'intervista a Radio Bruno.