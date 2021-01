Parma, Inglese non convocato. D'Aversa: "Situazione familiare spiacevole e non è al meglio"

Roberto Inglese è stato escluso dai convocati del Parma per la sfida contro il Sassuolo. L'assenza è stata spiegata da Roberto D'Aversa in conferenza stampa: "Roberto ha vissuto una situazione spiacevole familiare, preferirei non parlare di lui. In questo momento gli siamo vicini, spesso ci creiamo problematiche nella vita normale, problemi inutili, quando i problemi seri sono questi, la perdita di un caro. Io e la squadra gli siamo vicini, a lui e alla sua famiglia. Mi auguro, magari, possa essere un motivo in più per regalargli un risultato positivo, visto il periodo che sta attraversando. Detto che le sue condizioni non erano ottimali e, ci tengo a sottolinearlo, mi ha dato la sua disponibilità contro la Lazio. A volte quando le prestazioni non sono sufficienti, bisogna ragionare anche sul fatto che altri giocatori magari non sarebbero nemmeno scesi in campo. Già il fatto che mi ha dato disponibilità è un segno che questi ragazzi stanno capendo la difficoltà del periodo, e come lui Gagliolo, Iacoponi, la squadra. E' importantissimo capire che ognuno di noi deve dare qualcosa in più per uscire da questa situazione".

