Parma, Krause ha incontrato Gravina e Dal Pino: "Onorato per il regalo ricevuto"

Il presidente del Parma, Kyle Krause, oggi ha incontrato i presidenti di Lega Serie A e FIGC, Paolo Dal Pino e Gabriele Gravina, a poche ore da Parma-Inter. Nell'occasione, il numero uno ufficiale ha ricevuto in dono la divisa ufficiale della Nazionale azzurra che porta il suo nome con il numero 10 dei grandi campioni e su Twitter ha ringraziato per il regalo: "Grande incontro con Paolo Dal Pino e Gabriele Gravina oggi. Onorato di ricevere un regalo così speciale da Gabriele, la indosserò con orgoglio".

Great meeting with Paolo Dal Pino of @SerieA and @FIGC’s Gabriele Gravina today.

Honored to receive such a special gift from Gabriele, will wear with pride. pic.twitter.com/7XG1LhIbkJ

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) March 4, 2021