Parma-Lazio in campo alle 15, Milinkovic-Savic: "Vinciamo oggi per arrivare carichi al derby"

Pochi minuti all'inizio della partita tra Parma e Lazio, a prendere la parola è Sergej Milinkovic-Savic che, ai microfoni di Sky Sport, fissa l'obiettivo: "Oggi vogliamo vincere in modo da essere pronti e carichi per il derby che sta arrivando. Non c'è un problema fisico, ma dobbiamo migliorare sulla concentrazione per non prendere più così tanti gol nel secondo tempo", le parole del centrocampista biancoceleste.