Parma-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è ancora Caicedo. D'Aversa sceglie Cornelius e Gervinho

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Lazio, in campo al Tardini alle 15. Nella squadra biancoceleste, gioca Reina in porta dopo la defezione di Strakosha (trauma distrattivo del retto femorale della coscia destra). In difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu, con Lazzari e Marusic sugli esterni. In mezzo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto, torna Lucas Leiva dopo la squalifica. Davanti con Immobile c'è ancora Caicedo, che vince il ballottaggio con Muriqi. Il Parma del neo arrivato D'Aversa scende in campo con Osorio al centro della difesa, a centrocampo si rivede Brugman in regia, con Hernani e Sohm. Mentre nel tridente spazio a Kurtic, che completa il reparto insieme a Cornelius e Gervinho.

Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Lazio:

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Alves, Valenti; Sohm, Brugman, Hernani; Gervinho, Cornelius, Kurtic. All.: Roberto D'Aversa.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.