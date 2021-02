Parma mai domo: chiesto al Torino Bonazzoli, sarebbe il quinto centravanti in rosa

Graziano Pellè potrebbe non essere l'ultimo acquisto in attacco per il Parma. Secondo quanto rivelato da Sky la società ducale sarebbe vicina anche a Federico Bonazzoli, classe 1997 di proprietà della Sampdoria ma attualmente in forza al Torino. Si tratterebbe del quinto centravanti in rosa per Roberto D'Aversa, che ad oggi ha già a disposizione Cornelius, Inglese e Zirkzee.