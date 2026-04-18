Live TMW Parma, Nicolussi Caviglia: "Gara gestita bene, cinici quando è servito"

17.45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Ivan Smolcic, giocatore del Como, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nella trentunesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.49 - Inizia la conferenza stampa.

Il match, stai tornando quello di Venezia:

"Una gara gestita bene, abbiamo saputo capire bene i momenti e quando è servito siamo stati cinici. Abbiamo un centrocampo con tanti giocatori con caratteristiche diverse, ci completiamo, un po' alla volta stiamo uscendo conoscendoci sempre meglio".



State trovando anche del palleggio dopo il tuo arrivo:

"Sappiamo difenderci bene e penso che possiamo fare ancora meglio, possiamo stare di più nella metà campo avversaria. Dobbiamo capire bene le posizioni e sentire bene gli spazi.



La salvezza è quasi fatta:

"Stiamo crescendo, siamo ancora giovani ma è relativo. Ci sono ragazzi pronti e non pronti, giocatori bravi e meno bravi. Poi chiaramente ci sono i giocatori maturi che sanno capire il risultato, la crescita sta nel saper essere squadra".

Il lavoro fatto con Cuesta:

"Ci sentiamo bene insieme e arriviamo in partita pronti dopo un buon lavoro in allenamento. Fare sacrifici all'indietro non è una vergogna ma una nostra leva, dobbiamo essere applicati, è questione anche di comunicazione tra di noi".

17:53 - Finisce la conferenza.