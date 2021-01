Parma, nome affascinante per l'attacco: Zirkzee del Bayern Monaco può partire in prestito

vedi letture

Il Parma è a caccia di un attaccante e, stando a quanto scritto oggi in edicola dalla Gazzetta di Parma, ci sono più nomi nella wishlist, qualcuno a sorpresa. Joshua Zirkzee, giovane promessa del Bayern Monaco, piace e potrebbe lasciare la Baviera in prestito. Kevin Lasagna vorrebbe lasciare l'Udinese - si legge - ma l'Hellas Verona è in vantaggio. E poi ci sono le piste legate a Sebastian Giovinco e Filippo Falco da tenere sempre in considerazione.