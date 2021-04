Parma, occhi su due giovani talenti della Stella Rossa: Zeljko Gavric e Veljko Nikolic

Il Parma continua a muoversi sul mercato, osservando giovani talenti in giro per l'Europa. Nella partita di ieri contro il Radnik, alcuni emissari del club avrebbero osservato infatti da vicino due talenti della Stella Rossa di Stankovic, Željko Gavrić e Veljko Nikolic. Entrambi serbi classe 2000, Gavric è un esterno mentre Nikolic un trequartista. A riportarlo è ParmaLive, che ricorda però anche come, essendo extracomunitari, in caso di Serie B sarebbe impossibile tesserarli.