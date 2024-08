Parma, Pecchia: "Milan fortissimo. Noi abbiamo sempre bisogno di energia"

Fabio Pecchia del Parma, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima del match contro il Milan: “Nella partita scorsa avevamo situazioni eccezionali, qualcuno rientrava da infortunio e altri si sono aggregati all’ultimo. Noi abbiamo sempre bisogno di energia. Bonny? Per i gol è solo questione di tempo, io l’ho seguito in questi anni e so cosa può darci: per noi è importante, ci permette di salire e fare da raccordo. Sono convinto che troverà presto la frequenza sotto porta. Oggi affrontiamo una squadra fortissima, che ci terrà sotto pressione come la Fiorentina; contro i viola non mi è piaciuta la poca concretezza, ma per il resto abbiamo disputato una grande prova".