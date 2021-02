Parma, Pellé: "Torno in Italia con una nuova mentalità. Qui per lottare fino alla fine"

vedi letture

Graziano Pellè, nuovo attaccante del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport nel giorno della sua presentazione nella piazza Ducale: “Momento non facile ma sono una persona positiva mentalmente e darò il massimo. Giocare lontano dall’Italia mi ha dato soddisfazioni come atleta ma anche un’apertura mentale che prima non avevo. Cercherò di fare ciò che ci si aspetta in base alle mie caratteristiche e al tempo stesso far capire che con la mentalità si può e si deve lottare fino alla fine”.