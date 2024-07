Ufficiale Parma, Sits ceduto nuovamente: giocherà in Olanda in prestito all'Helmond Sport

Nuova cessione in prestito per Dario Sits. L'attaccante classe 2004, di proprietà del Parma e reduce da un'esperienza in prestito alla SPAL, lascia nuovamente i ducali.

Questa volta giocherà in Olanda e più nello specifico in Seconda Divisione, nelle file dell'Helmond Sport. Questo il comunicato del club: "Parma Calcio informa che l’attaccante Dario Sits è stato ceduto a titolo temporaneo all’Helmond Sport. A Dario, nell’ultima stagione a titolo temporaneo alla S.P.A.L., il nostro Club augura le migliori fortune per il prossimo campionato".