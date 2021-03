Parma, Tarozzi: "Ci sono buone possibilità di salvarci, noi ci abbiamo sempre creduto"

vedi letture

Andrea Tarozzi, oggi tecnico del Parma in vece di D'Aversa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo interno contro la Roma: "Sicuramente è stata una vittoria importantissima in un percorso che stiamo portando avanti. Ci tenevamo molto, era un po' che volevamo dedicare una vittoria al nostro presidente. Ha una passione a un'attenzione particolari, ci sta sempre vicino, è una persona eccezionale. Noi ci abbiamo sempre creduto perché stiamo facendo un percorso. La squadra si sta impegnando in allenamento. Ci manca qualche punto, nelle gare precedenti ottime prestazioni mancava un po' di spirito. Oggi abbiamo avuto il supporto dei nostri tifosi e ci hanno dato una mano ulteriore perché ci hanno mandato un video motivazionale che abbiamo fatto vedere un minuto prima di entrare in campo e ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Probabilmente lo spirito che si è visto è dovuto anche a quello. Noi ci crediamo, come ci credono loro e tutto l'ambiente".

Su Bruno Alves.

"Stiamo cercando di fare tutti qualcosa di importante per raggiungere il nostro obiettivo. Bruno Alves da questo punto di vista è un esempio. Ma lo stesso capita in campo, dove incita tutti e fa sentire sempre la sua voce".

Sulla salvezza.

"Abbiamo buone possibilità. Il cammino è lungo, oggi è stata solo una tappa. Il bello deve ancora venire, ora bisogna trovare continuità".